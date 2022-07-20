Утверждена проектная документация на строительство филиала поликлиники №1 в Иркутске

Депутат Александр Друзенко представил отчет о проделанной работе за первое полугодие 2022 года в округе №12.

Депутат Думы города Иркутска Александр Друзенко рассказал об итогах работы в избирательном округе за первое полугодие 2022-го. Так, он сообщил, что утвержден проект строительства филиала поликлиники №1 на улице Ширямова. Минздрав снова отправил заявку для включения финансирования в федеральную инвестиционную адресную программу на 2023-2025 годы. Также в перспективе возведение детской школы искусств на ул. Коммунистическая. Планируется разработать проект на строительство учебно-творческого блока школы № 27, отремонтировать спортивную площадку начального блока школы №39.

Сегодня в округе ремонтируются дороги: на ул. Верхняя Набережная от дома № 107 до развилки Академического моста и на ул. Седова от ул. Трилиссера до ул. Байкальская. Обновляется дорога и обустраивается тротуар по ул. Сибирская от ул. Коммунистическая до дома № 21 по бульвару Постышева.

- «Большими картами» идет ремонт на ул. 3 Июля от ул. Кожова до Академического моста. В частном секторе округа отремонтируют грунтовую дорогу по ул. Провиантской от дома № 1 до ул. Коммунистической, - рассказал Александр Друзенко.

Еще одно событие в округе – это благоустройство рощи в районе домов №№ 23 25, 27 по бульвару Постышева. За этот проект по программе «Народные инициативы» проголосовали 2223 жителя. В результате появится ухоженное место отдыха, с фонарями, подсветкой кленов, малыми архитектурными формами, тропинками, спортивными площадками с тренажерами. Также облагораживается территория перед зданием библиотеки имени Ю. С. Самсонова на бульваре Постышева, 35.

КОНКРЕТНО

Что еще ремонтируют в округе

- бульвар Постышева, 18 - ремонт проезжей части,

- бульвар Постышева, 6А, 13 - установка малых архитектурных форм,

- бульвар Постышева напротив дома № 27А - обустройство тротуаров,

- бульвар Постышева, 6-16 - ремонт проезжей части и обустройство парковочного кармана,

- ул. Донская, 12 - ремонт проезжей части,

- ул. Дальневосточная, 61 - ремонт проезжей части,

- ул. Дальневосточная, 53 - обустройство парковочного кармана.

- переулок Пограничный, 4, бульвар Постышева, 20 и 19, 15, 17, ул. Байкальская, 166, ул. Дальневосточная, 51-53 и 57-59, ул. Цимлянская, 3 – ремонт детских площадок,

- возле дома № 38 по ул. Сибирская и дома № 35 по бульвару Постышева, - ремонт лестниц.