Памятник медикам, проявившим героизм при борьбе с ковидом, установят в Иркутске в 2023 году. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В Иркутске в сквере героев-медиков установят памятник врачам, которые героически боролись с коронавирусом и погибли при исполнении профессионального долга.

- В это сложное время врачи и другие медработники первыми вышли на борьбу с неизвестной болезнью, рисковали жизнью, - сказал губернатор региона Игорь Кобзев. - В Иркутской области 65 медиков умерло в борьбе с распространением инфекции. Этот сквер станет местом, где каждый сможет задержаться на минуту и отдать им дань памяти.

Как будет выглядеть памятник? По проекту, это светлая асимметричная арка высотой 4,6 метра - так называемый алтарь памяти с надписью на латыни и на русском языке: «Служа другим, сгораю сам». На арке разместят QR-код, перейдя по которому, можно будет узнать имена медиков, погибших при борьбе с коронавирусом. Площадку в центре сквера, где разместят памятник, вымостят брусчаткой, вокруг обустроят освещение и поставят скамейки.

Предварительно, на все это потребуется 24,4 миллиона рублей. Закончить благоустройство и открыть памятник планируют ко Дню медицинского работника в 2023 году.

Напомним, сквер героев-медиков создали на улице Станиславского напротив Лисихинского парка в марте прошлого года по поручению губернатора области.