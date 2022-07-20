"Кентавр" наступает: Иркутская область готовится к новой волне коронавируса. Фото: Андрей КАРА

Как бы нам ни хотелось верить в то, что инфекция, которая бушевала два года, вызвала массу ограничений и унесла несколько тысяч жизней жителей Приангарья исчезла бесследно, это не так. "Кентавр", как окрестили новую модификацию штамма коронавируса, уже вовсю бушует в Европе. И, хотя границы по большей части закрыты, ясно - нового витка не избежать. В запасе - примерно месяц. Ситуацию обсудили на заседании Медицинского совета региона . Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутской области.

- Глава региона поручил министерству здравоохранения начать подготовку к новой волне заболеваемости коронавирусной инфекции, - отмечают в пресс-службе. - Проработать вопрос с инфекционными койками, запасами лекарств и кислорода. Необходимо усилить работу по вакцинации и ревакцинации от коронавируса.

На сегодня в Иркутской области от коронавируса привито более 1,3 миллиона жителей. Но повторная вакцинация идет пока, в основном, на крупных предприятиях - централизованно. А необходимо, чтобы в первую очередь позаботились о себе пожилые и больные люди.

– Врачи надеются, что новая волна пройдет легче, будет меньше госпитализированных и минимум летальных случаев, – отметил заместитель председателя Медицинского совета Иркутской области Владимир Шпрах.