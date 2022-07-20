Проезд по улице Кирзаводская ограничат в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, автомобилисты Иркутска! С 19 июля по 5 августа в городе ограничили проезд по улице Кирзаводская. Движение затруднено в пределах домов № 164/6, 164/7, 164/8. И 166 по улице Дальневосточная.

Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, ограничения для движения транспорта связаны с проведением работ по строительству канализационной сети.

Водителей просят быть особенно внимательными на этом участке дороги и соблюдать скоростной режим.

Напомним автомобилистам, что в Иркутске на месяц также ограничат проезд по улице Седова, в районе дома 33а. С 31 июля по 31 августа там будут укладывать теплотрассу. (Подробности)

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