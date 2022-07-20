Диетолог раскрыла жителям Иркутска причину тяги к соленой и жирной пище. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Хочется вкусного. А вкусного - это значит, имеющего вкус, то есть преимущественно соленого или сладкого. Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с NEWS.ru объяснила, почему так сильно хочется есть вредные для организма продукты. По ее словам, подобная тяга является следствием процессов, которые происходили с первобытным человеком, страдающим от голода. Для него получение высококалорийной пищи стимулировало центр удовольствия в мозге.

- Возникает потребность в сахаре, в жирной пище и в соли, потому что организм запрограммирован на то, что бывают перебои с ней, - пояснила она. - У первобытных людей пища была не всегда, и поэтому, если есть калорийную пищу, стимулируется центр вознаграждения, поощряющий потребление, и то же самое с солью — она была не всегда. Мы съели что-нибудь вредное, получили удовольствие — это как раз такая память предков, значит мы выживем.

Конечно сейчас иные времена. И "добыть" вкусное, жирное и соленое, либо сладкое, можно без проблем. Но память предков существует! И мозг продолжает "поощрять" такую еду, а человек на нее "подсаживается". Именно такая история часто с гипертониками, страдающими от проблем с почками. Как справиться с зависимостью, а это именно она? Найти ей такую замену, которая будет приносить не меньшее удовольствие. Это может быть хобби или спорт.