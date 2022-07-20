Иркутянам рассказали, в каких случаях мужчина может жить за счет женщины. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

До сих пор принято, что женщина может жить за счет мужчины. Сильный пол по традиции этого позволить себе не может. Семейные психологи считают, что это все же возможно, хотя и не всегда. И, что важно - не навсегда. Об этом заявила NEWS.ru семейный психолог Татьяна Журавлева.

- Допустимо, когда муж живет за счет жены, если это по общей договоренности, - отметила она. - В жизни бывают разные ситуации: проблемы со здоровьем, увольнение, тяжёлые жизненные ситуации, на решение которых нужно время. Нет ничего страшного в том, чтобы женщина на какое-то время взяла на себя ответственность за финансовое обеспечение всей семьи. Но тут важно четко обозначить сроки.

Психолог считает опасной для пары и для самого мужчины ситуацию, если он решит искать себя неопределенно долго, считает, что подбирает "идеальную" работу, а на иное не согласен, либо попал в какую-то зависимость и не хочет лечиться. Во всех этих ситуациях, считает она, стоит подумать о расставании.

Впрочем, и мужчина не должен полностью обеспечивать женщину.