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Происшествия20 июля 2022 14:43

Один человек погиб в столкновении Ленд Крузера и Тойоты Короллы на трассе в Усть-Куте

По предварительной информации, водитель Ленд Крузера был пьян
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
Один человек погиб в столкновении Ленд Крузера и Тойоты Короллы на трассе в Усть-Куте

Один человек погиб в столкновении Ленд Крузера и Тойоты Короллы на трассе в Усть-Куте

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Трагическая авария произошла днем, 20 июля на трассе в одном километре от Усть-Кута. 64-летний водитель Тойоты Ленд Крузер, который ехал со стороны поселка Звездный, не справился с управлением и врезался в Тойоту Короллу Филдер, за рулем которой сидел 58-летний мужчина.

- Водитель Короллы Филдер от полученных травм скончался на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - По предварительной информации автомобилист, управлявший внедорожником Ленд Крузер, был пьян.

Сейчас дорожные инспекторы выясняют все подробности этого ДТП. Полицейские еще раз призывают автолюбителей Приангарья не садиться за руль пьяными, а также всегда соблюдать скоростной режим на трассах и городских улицах.

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