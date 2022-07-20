«Ростелеком» провел модернизацию региональной медицинской информационной системы в Иркутской области

Фото: пресс-служба Губернатора.

11 июля «Ростелеком» провел официальную демонстрацию перехода региональных медицинских организаций на информационную систему «ЕЦП.МИС» для губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Мероприятие состоялось в двух медицинских организациях: в Иркутской районной детской поликлинике в поселке Дзержинск и в Иркутской городской клинической больнице №3.

«Важное направление — развитие цифровых возможностей. В частности, люди могут записаться на прием к специалисту, минуя регистратуру: через портал госуслуг, региональный портал “Кврачу38.рф” или инфоматы, которые установлены в поликлиниках. Это экономия времени для жителей. Значимость таких информационных ресурсов значительно возросла в условиях ковида. А для медиков важно оперативно обмениваться информацией с коллегами из федерального центра», — подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В «ЕЦП.МИС» реализованы современные подходы к архитектуре информационных систем. Это решение внесено в государственный реестр российского программного обеспечения и не зависит от импорта. У системы удобный интерфейс и широкий спектр функциональности.

Благодаря проведенным «Ростелекомом» работам региональная медицинская информационная система приведена к единым федеральным стандартам, а также выполнено требование проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ». К обучению в онлайн-формате приступили пользователи—сотрудники лечебных учреждений.

«ЕЦП.МИС» формирует электронный медицинский документооборот. Логической основой является электронная медкарта пациента, к которой прикрепляются результаты исследований, что исключает потерю данных на бумажных носителях. Видны назначения, записи и другая врачебная информация. «ЕЦП.МИС» также обеспечивает межведомственное взаимодействие с фондом социального страхования и территориальным фондом обязательного медицинского страхования.

Дорожная карта по переходу лечебных учреждений Приангарья на медицинскую информационную систему «ЕЦП.МИС» была утверждена «Ростелекомом» и министерством здравоохранения Иркутской области в начале 2022 года.

«Подготовка к переходу на новое программное обеспечение “ЕЦП.МИС” началась в декабре 2021 года. Сейчас система готова к работе: развернуты продуктовый и тестовый контур в защищенной среде, проведена миграция медицинских данных. При этом особое внимание уделяем надежности всей цифровой экосистемы здравоохранения», — сообщил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман.

На правах рекламы.