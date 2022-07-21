До +25 потеплеет в Иркутске 21 июля Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Погода в Иркутске 21 июля ожидается с переменной облачностью и без существенных осадков. Днем воздух в областном центре прогреется до +23…+25. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

- В Иркутске 21 июля дует юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с, - добавляют метеорологи.

Атмосферное давление в столице Приангарья составляет, по данным Яндекса, 725 миллиметров ртутного столба, что является нормой для середины лета. Прогноз погоды в Иркутской области 21 июля обещает сибирякам переменную облачность и кратковременные дожди. Сильные дожди прольются на северо-востоке региона.

В отдельных районах вероятны грозы. Ветер дует с порывами до 14 м/с. Днем столбики уличных термометров покажут +21…+26 градусов, но если небо затянут облака, показатели выше +12…+17 не поднимутся.

Также сегодня в западных районах ожидается высокая пожароопасность лесов.

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