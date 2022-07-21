Две лодки с туристами перевернулись на реке Иркут во время сплава Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Две лодки с туристами перевернулись во время сплава туристов по реке Иркут, одну из них унесло течением. В лодках сплавлялись трое человек - супружеская пара 49 и 50 лет и их дочь 24 года. Они смогли самостоятельно выбраться на берег. О случившимся спасателям Байкальского поисково-спасательного отряда сообщили туристы, находившиеся неподалеку. Они увидели, что случилось, вызвали спасателей и помогли согреться пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба Байкальского ПСО.

- На аэроглиссере «Пиранья-4» спасатели обнаружили пострадавших в 80 километров ниже по течению от села Тибельти в удовлетворительном состоянии, - говорят специалисты. - Они транспортировали людей и отбуксировали лодку на базу ПСП. – Выяснилось, что инцидент произошел во время прохождения порога Большой.

Произошло это, по мнению спасателя второго класса Байкальского поисково-спасательного подразделения МЧС России Сергея Старовойтова, из-за того, что накануне прошли дожди, течение было стремительным.

- То, что люди смогли выплыть самостоятельно - большая удача, - считает спасатель.

В Байкальском ПСО еще раз напомнили сибирякам, что выход на любой маршрут должен сопровождаться его регистрацией, а также серьезной подготовкой. Нужно уточнять обстановку, погоду, проверить техническое состояние необходимых атрибутов и самое главное – оценивать свои силы, не рисковать напрасно.

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