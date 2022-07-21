Более 150 проверок качества овощей и фруктов провели в Иркутской области. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Целый месяц, с 1 по 30 июня в Иркутской области проходил месячник качества овощей и фруктов. Всего провели 155 проверок, большая часть из них - в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-По итогам проверок в Иркутске составлено 17 протоколов об административных правонарушениях, - приводят данные в пресс-службе. -. Нарушения в также выявлены в Черемхове, Братске Ангарске. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия во время месячника 17 раз выезжали на овощные базы и в места массовой торговли.

Основные нарушения - – это отсутствие сертификатов соответствия продукции и неправильное хранение. Управление Роспотребнадзора по региону занято контролем качества овощей и фруктов. В итоге не допущено к продаже с начала года 170 килограммов плодов, а штрафы достигли суммы практически в полмиллиона рублей.