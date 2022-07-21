Новую поликлинику начали строить в Качуге. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В поселке Качуг начали строить поликлинику, рассчитанную на 200 посещений в день. Новое здание необходимо, поскольку сейчас районная больница принимает пациентов в пяти старых приспособленных помещениях, причем все они расположено отдельно.

- Учреждение облегчит жизнь многим жителям Качугского района, улучшит их медицинское обслуживание, - прокомментировал министр строительства Иркутской области Александр Галкин.

Поликлиника будет пятиэтажной, с отдельными входами в детское и взрослое отделения и в блок специального приема. Кроме того, в учреждении оборудуют отделение медицинской диагностики и кабинеты эндоскопии, помещения для приема специализированных врачей и прививочный кабинет. Также по проекту планируется создать три лаборатории: клинико-диагностическую, микробиологическую и паразитологическую.

Площадка готова для строительства поликлиники: для рабочих уже поставили вагончики, завозят необходимые материалы, роют котлован.

Отметим, что работы пройдут по региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области» нацпроекта "Здравоохранение". На это намерены выделить 1,3 миллиарда рублей.