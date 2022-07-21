Из-за большого потока туристов на переправе на стоят Ольхон большие очереди.

Переправа на остров Ольхон всегда была болевой точкой для региона. Паромы просто не справляются с потоком туристов, тем приходится долго ждать переправы. Дирекции автодорог поставлена задача контролировать ситуацию. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

Что сейчас делается для снятия напряженности?

– Количество паромов увеличено до трех, тогда как в мае с потоком справлялось одно судно, - рассказала руководитель Дирекции автодорог Юлия Гордина. - Сейчас на территории причального комплекса созданы условия для комфортного пребывания, работают пункты питания – кафе, туалеты. В целом ждать переправы туристам приходится около часа. В выходные дни трафик увеличивается.

А вскоре в селе Баяндай установят табло, где можно будет узнавать информацию о том, сколько машин ждут переправы и какое количество времени вам потребуется.

Также уже через год будет создана электронная очередь на паромы - чтобы как-то упорядочить движение в очереди. Да и на самом причале уже началось строительство причальных сооружений.