Юлия Мазур покинула пост начальника пресс-службы правительства Иркутской области

В пресс-службе правительства Иркутской области произошли изменения. Пост руководителя покинула Юлия Мазур. На этой должности она проработала полтора года.

- Сегодня мой последний рабочий день в пресс-службе, - написала Юлия Мазур в соцсетях. - Причина - исключительно личные обстоятельства. Благодарю всех за помощь и поддержку. За время работы я узнала и поняла, как много у нас происходит хорошего и настоящего. Какая грандиозная идет работа, чтобы область становилась лучше, современнее, комфортнее

Кто займет вакантный пост после ухода Юлии Мазур, пока не сообщается.

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