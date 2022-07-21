Владимир Путин поддержал идею создания экологического молодежного кампуса в Байкальске. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

На форуме «Сильные идеи для нового времени» министр по молодежной политике Приангарья Маргарита Цыганова представила президенту страны Владимиру Путину проект молодежного кампуса ЭКО.ЦЕХ в Байкальске.

- Наш проект «Всероссийский кампус» полностью отвечает вызовам современности, - отметила Маргарита Цыганова. - Сегодня у молодежи есть запрос на активное участие в экологической повестке, но он требует комплексных и нестандартных решений. Инициатива сформирована вместе с волонтерами и экологами регионального и федерального уровней.

Молодежь вместе с экспертами и бизнесменами будет разрабатывать проекты в сфере экологического предпринимательства, которые в дальнейшем планируют распространять по всей стране.

- Мы считаем, это поможет увеличить примерно на 15% количество НКО и малых предприятий, реализующих проекты повышенной экологической ответственности, - сказала Маргарита Цыганова. - Предлагаем включить создание всероссийского молодежного кампуса «ЭКО.ЦЕХ» в нацпроект «Образование», федеральный проект «Молодежь России».

- Безусловно, это то, чем мы все вместе должны заниматься и добиваться успехов: экология, улучшение среды обитания для человека. У нас много проблем в этой сфере, особенно в крупных городах, в промышленно развитых крупных центрах. У нас, вы знаете, 12 городов - их количество расширяется, - где должны быть предприняты и будут предприняты, уже предпринимаются действия, направленные на улучшение среды обитания человека. У нас огромная программа в сфере экологии. Поэтому, если Вы считаете, что Ваше предложение нужно включить в соответствующую национальную программу, мы, конечно, это сделаем. Я обязательно поговорю с коллегами. А идея создания экогорода - она, конечно, очень хорошая, и мы ее тоже поддержим, - ответил Владимир Путин.

Напомним, кампус создается на промплощадке Байкальского целлюлозно-бумажного комбината в рамках комплексного развития города.