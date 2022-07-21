Еще 101 человек заболел коронавирусом за минувшие сутки в Иркутской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Цифры по заболеваемости коронавирусом, длительное время предельно низкие, вновь начали расти. За минувшие сутки, 21 июля, число новых диагнозов впервые за последнее время превысило отметку 100. "Подтвержденных случаев инфицирования 101, а общее, с момента начала пандемии - 297 367 человек", - сообщает оперштаб по борьбе с распространением вируса в Иркутской области.

Известно, что к нам идет новая модификация вируса, которую уже окрестили кентавром. Но в целом ситуация сейчас благополучная. На заседании Медицинского совета в регионе было отмечено, что готовиться к приходу нового витка пандемии необходимо, а до России подъем заболеваемости доберется примерно через месяц.

Госпитализировано 232 пациента и это на 12 меньше, чем накануне, - отмечают в оперштабе. - Выздоровел 61 житель региона.

Новых смертей от коронавируса за минувшие сутки нет. Хотя общее число жертв пандемии велико - 8696. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 716 человек ( за два года эпидемии).