Около 400 пар поженятся в Иркутской области в "счастливую" дату 22.07.22. Фото: Иван МАКЕЕВ

Около 400 пар подали заявление на регистрацию брака 22.07.22. Нетрудно догадаться - очередная счастливая дата. Влюбленных должно порадовать то обстоятельство, что такие даты теперь будут каждый месяц, а в декабре - дважды - 12.12. 22 и 22.12.22. О том, где и сколько пар зарегистрируют свои отношения, рассказали в Службе ЗАГС по Иркутской области.

-Больше всего таких влюбленных в Иркутске - 159 пар, из них в иркутском Дворце бракосочетания в этот день марш Мендельсона прозвучит для 66, - отмечают в Службе.

На втором месте по числу регистраций в этот день Братск - 47 женихов и невест, на третьем - Усть-Илимск - 26. А Ангарск занял только четвертое место - 17 пар.

В ЗАГС также сообщили, что за первые полгода зарегистрировали свои отношения 6547 пар,и это на 413 меньше, чем в прошлом году.