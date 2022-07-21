Подрядчики устранят недочеты, которые допустили при ремонте улиц Шевцова и Карбышева в Иркутске. Фото: администрация Иркутска.

Как идет ремонт улиц Карбышева и Шевцова в Иркутске, проверили представители городской администрации и активисты ОНФ.

Так, на Карбышева заметили, что возле локальных очистных разрушился тротуар, на противоположной стороне размыло грунт и из-за этого отклонилась подпорная стенка. Кроме того, асфальт около колодцев оказался тоньше, чем предусмотрено проектом. А на Шевцова нашли поврежденные бордюры.

Еще во время выезда осмотрели Иннокентьевский мост. Выяснилось, что в крайних полосах вдоль ограждения появились пучины и ямы.

- По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова ведем контроль за качеством дорожных ремонтов вместе с общественниками, - сказал председатель комитета городского обустройства администрации областного центра Роман Орноев. - По ремонту Карбышева и Шевцова подрядные организации должны устранить замечания. На Иннокентьевском мосту участки уже отфрезерованы, затем их заасфальтируют.