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Происшествия21 июля 2022 7:16

16-летний подросток за рулем Киа Спортейдж, уходя от полицейской погони, протаранил столб

Машину парень взял без спроса у матери
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
16-летний подросток за рулем Киа Спортейдж, уходя от полицейской погони, протаранил столб

16-летний подросток за рулем Киа Спортейдж, уходя от полицейской погони, протаранил столб

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Автомобиль Киа Спортейдж, водитель которого нарушил правила дорожного движения, инспекторы ГИБДД заметили, когда ночью дежурили на улице Костычева. Полицейские попытались остановить нарушителя, но тот, нажал на педаль газа и попытался скрыться. Инспекторы бросились в погоню, от которой лихач уйти не сумел. Не справившись на скорости с управлением, он врезался в столб.

- За рулем Киа находился 16-летний парень, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Машину он без спроса взял у матери.

Против женщины составили административный протокол за передачу автомобиля несовершеннолетнему. Полицейские еще раз призывают жителей Иркутска не оставлять ключи от автомобилей своим малолетним детям. Это может привести к трагическому ДТП.

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