Экологические отряды мэра убрали мусор под Академическим мостом на острове Конном в Иркутске. Фото: администрация Иркутска.

Вместе следить за чистотой в любимом городе - вот задача экологических отрядов мэра. На этот раз мусор убирали под Академическим мостом на острове Конный. В "сражение" с отходами отправились 30 волонтеров.

- Мы не просто убираем мусор, мы разделяем его на вторсырье. На Конном отсортировали уже четыре мешка. От 30 до 50% отходов можно отправить на переработку, - рассказала куратор акции Анастасия Макарова.

Эко-отряды - это часть проекта «Молодежь за чистый город». С 1 июня 120 добровольцев внимательно следят за порядком, особенно в зонах отдыха, на природных и водоохранных территориях, убирают незаконную рекламу, высаживают деревья.

- Молодежь делает город чище, создает комфорт и уют, - сказал мэр столицы Приангарья Руслан Болотов. - Убежден, те, кто принимает участие в этой работе, всегда будут бережно относиться и к Иркутску, и, в принципе, к природе.

Экологические отряды мэра будут работать до 15 сентября. Проект поддерживает администрация Иркутска.