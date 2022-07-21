Водитель Мерседес Бенц накинулся с кулаками на инспектора ГИБДД в Слюдянке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водителя Мерседес-Бенц-Е320 инспекторы ГИБДД остановили на КПП «Рубеж» в Слюдянском районе. При проверке выяснилось, что водительского удостоверения у него нет. Кроме этого, от владельца немецкого авто пахло алкоголем. Когда полицейские стали составлять на нарушителя протокол, тот начал вести себя агрессивно.

- Мужчина нанес офицеру несколько ударов кулаком и ногой, - сообщили в пресс-службах ГУ МВД и СУ СК России по Иркутской области. – Водителя пришлось задержать. Им оказался 32-летний житель Иркутска. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Полицейские выяснили, что ранее мужчина уже был судим за подобные преступления, а также за вождение в пьяном виде.

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