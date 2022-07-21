Детскую поликлинику №8 в Ново-Ленино в Иркутске планируют достроить осенью. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Глава Приангарья Игорь Кобзев оценил, как строится детская поликлиника №8 в иркутском микрорайоне Ново-Ленино.

- Работы идут в неплохом темпе, но необходимо завершить их до 1 октября, тогда мы сможем до конца года пройти лицензирование, - прокомментировал Игорь Кобзев. - Здесь есть еще над чем работать, прошу минстрой и минздрав региона контролировать работу ежедневно.

Так, предстоит решить вопросы с водоотведением, обустроить парковку и перенести мусорную площадку, а также определить, какое необходимо оборудование.

Отметим, что в новом здании поликлиники №8 обустроят современные лаборатории: клинико-диагностическую и бактериологическую, откроют кабинеты лечебной физкультуры и массажа, физиоотделение, бассейны для плавания грудничков и детей постарше, а также отделения медико-социальной помощи, неонатологии, подростковый центр, дневной стационар при отделении восстановительной медицины и не только.

Губернатор региона Игорь Кобзев также посетил действующую детскую поликлинику, которая находится на первом этаже жилого дома. В дальнейшем здесь либо оборудуют консультацию узких специалистов, либо передадут помещения другим учреждениям.