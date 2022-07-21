Проведение Дней Иркутской области в Совете Федерации обсудили Александр Ведерников и Сергей Брилка

Александр Ведерников и Сергей Брилка обсудили проведение Дней Иркутской области в Совете Федерации.

Дни Иркутской области, которые пройдут в Москве в Совете Федерации в сентябре, обсудили председатель Законодательного Собрания Александр Ведерников и сенатор от региона Сергей Брилка.

Дни Иркутской области пройдут в честь 85-летнего юбилея области. На выставках будет представлен экономический потенциал региона.

-Это важное мероприятие. Нам хотелось бы и с законодательным органом, сенаторами обсудить, как наиболее эффективно, полезно и продуктивно провести презентацию нашей области, чтобы обсудить некоторые вопросы, - отметил Александр Ведерников.

Кроме этого, на встрече обсуждались вопросы законотворческой деятельности, взаимодействия регионального парламента с Федеральным Собранием, регионами и другими странами.

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Александр Ведерников подчеркнул, что Иркутскую область и Монголию связывают многолетние партнерские отношения в сфере торговли, образования, культурного обмена. - Наша задача – определить основные векторы развития отношений двух стран с учетом новых тенденций, - сказал спикер.