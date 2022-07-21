На Иркутской ГЭС отремонтировали половину дороги. Фото: администрация Иркутска.

На Иркутской ГЭС отремонтировали половину дороги: починили кровлю машинного зала, заасфальтировали проезжую часть, установлены знаки и нанесли разметку, переместили контактную сеть для троллейбусов.

- Работы выполнены качественно. Ремонт ведется круглосуточно, сдать объект обещают к 1 сентября, - сказал мэр города Руслан Болотов. - Важно, что это комплексный проект. Ключевая задача - обеспечить гидроизоляцию действующего цеха плотины ГЭС, в котором идет модернизация. И, конечно, ремонт дороги, на которую приходится большая нагрузка.

Председатель «Союза автомобилистов Сибири» Алексей Шабанов также отметил, что покрытие ровное, сделаны уклоны для отвода воды.

Автомобилисты уже ездят по обновленной половине дороги, а подрядчик ремонтирует вторую. Когда работы закончат, с двух сторон обустроят пешеходные тротуары с ограждением.