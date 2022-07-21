Популярные пляжи на Ангаре и река Белой под Усольем забраковали. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области продолжает проверку популярных зон отдыха, где жители региона любят отдыхать на пляжах и купаться. Таких точек 62, и до сих пор ( а летний сезон в Сибири короток) плавание ни в одном из этих водоемов не разрешено. Последняя проверка прошла в Усольском районе.

- По результатам исследований установлено несоответствие качества воды водоемов 2 категории по микробиологическим показателям в Усольском районе: в реке Ангара, в районе деревни Буреть ; на реке Белой - у населенных пунктов Мальта и Новомальтинск и в районе турбазы «Песчаная».

Эксперты отмечают, что купание здесь может принести вред здоровью ( и, прежде всего, грозит кишечными инфекциями). Поэтому санитарные врачи не советуют отдыхать на этой территории. Услышат ли предостережения жители - большой вопрос, ведь альтернатив, особенно для сельчан, не существует. С другой стороны, сезон пляжного отдыха, действительно, подходит к концу.