19 выпускников из Иркутска получили по ЕГЭ 100 баллов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сразу 19 лучших учеников из Иркутска смогли получить на ЕГЭ 100 баллов в этом году. Лучше всего у них шли русский язык и литература. Так, тест по русскому языку на отлично написали 9 11-классников - представители школ № 1, № 3, № 19, № 32, гимназий № 2, № 25, лицеев № 3 и ИГУ. А пять выпускников, среди них - ученики гимназий № 1 и № 2 и школы № 4 показали высший балл по литературе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.

А что по другим предметам? Трое продемонстрировали супер-знания по информатике (из лицеев № 2 и № 3), нашлось по одному знатоку (из школы № 11) и английского ( 14-ая школа).

– Экзаменационная кампания прошла в традиционном режиме, стабильно и без сбоев, - сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

Одним из самых популярных предметов, как обычно, стало обществознание ( оно необходимо для поступления на многие специальности) - в нем пробовали себя 2, 5 тысячи школяров. И, а вот это совсем необычно, его немного обошла профильная математика - тут на экзамен пришли 2, 6 тысяч человек. А все потому, что много бюджетных мест и большой спрос на инженеров.