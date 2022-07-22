Осадки и небольшое похолодание ожидаются в Иркутске 22 июля Фото: Архив "КП"

Погода в Иркутске 22 июля преподнесет горожанам неприятные «подарки». В пятницу в региональном центре прольется дождь, небо затянут облака, а температурные показатели воздуха будут явно ниже, чем обычно. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

- Ветер в Иркутске 22 июля сменится с юго-восточного на северо-западный, скорость воздушных масс составит 5-10 м/с, - говорят метеорологи. – Днем столбики уличных термометров покажут +16…+18 градусов.

Атмосферное давление в столице Приангарья, по данным Яндекса, в норме – составляет 722 миллиметра ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 22 июля также обещает быть промозглой: синоптики обещают дожди – от кратковременных до сильных и даже гроз. Ветер в районах также сменится сегодня на северо-западный, ожидаются порывы до 14 м/с. Воздух в регионе прогреется до +25…+30, но при облачности похолодает до +16…+21. Холоднее всего в пятницу в Слюдянском районе, там +12…+17.

На севере и западе Иркутской области 22 числа сохраняется высокая пожароопасность лесов.

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