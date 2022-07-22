Генеральный план Листвянки утвердили в Иркутском районе Фото: Архив "КП"

Большинство депутатов проголосовали «за». Генеральный план Листвянки утвердили накануне на заседании Листвянской Думы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутского района.

Сложности при составлении плана поселка состояли в том, что его земли входят в состав территории Прибайкальского нацпарка, а значит, являются особо охраняемой природной территорией. Поэтому при планировании необходимо было строго соблюдать все экологические нормы и правила.

- Теперь, понимая четкие границы территории, мы можем начать строительство жилых и социальных объектов, заняться благоустройством, - поделился глава Листвянского МО Максим Максимов. - Сейчас я с уверенностью могу сказать, что данный план имеет социальную направленность.

В скором времени начнется работа по межеванию земель, постановки участов на кадастровый учет, после – застройка. Благодаря генеральному плану в поселке будут исключены такие явления, как самозахват территорий для незаконных строек.

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