Автомобилист отправится в колонию на два года за пьяную езду в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Больше двух лет проведет в колонии строгого режима автомобилист из города Вихоревка. К такому наказанию его приговорил Братский районный суд за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- 21-летний мужчина впервые был привлечен к административной ответственности за езду в нетрезвом виде в 2021 году, - говорят специалисты. - В январе 2022 года, не сделав должных выводов, снова сел за руль в нетрезвом виде.

Тогда он вновь и попался полицейским. Суд отправил парня в колонию строгого редима на 2 года и 1 месяц. Также сибиряк два года не сможет заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами.

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