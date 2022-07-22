43 килограмма наркотиков изъяли полицейские у жителя Иркутской области Фото: Виктория МИНАЕВА

43 килограмма наркотиков растительного происхождения изъяли сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно со следователями регионального МВД с помощью бойцов отряда «Гром» во время обыска у 46-летнего жителя Усольского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Оперативники получили информацию, что мужчина торгует запрещенными веществами и установили за ним наблюдение, - говорят полицейские.

Когда информация подтвердилась, они нагрянули к подозреваемому. Дома у сибиряка они увидели следующую картину: семь кулей и таз с наркотиками, да и в тарах поменьше – тоже запрещенка.

- Это все для личного использования, - уверял житель региона.

Однако, у полицейских было другое мнение. Возбуждено уголовное дело за хранение и сбыт запрещенный веществ.

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