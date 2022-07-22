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Общество22 июля 2022 1:56

Бизнесмен выплатил долг в 610 000 рублей после ареста Mitsubishi Canter в Иркутске

Мужчина не регулярно отдавал арендную плату за землю в Свердловском районе
Мария КНЯЗЕВА
Бизнесмен выплатил долг в 610 000 рублей после ареста Mitsubishi Canter в Иркутске

Бизнесмен выплатил долг в 610 000 рублей после ареста Mitsubishi Canter в Иркутске

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бизнесмен арендовал землю у администрации Иркутска в Свердловском районе, а выплачивал деньги за аренду нерегулярно, а то и частично. Накопился долг в 610 тысяч рублей, которые арендодатель решил взыскать по суду. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области.

- Судебный пристав-исполнитель уведомил должника о возбуждении в отношении него исполнительного производства, а также о сроках для добровольного исполнения решения суда, - отмечают специалисты.

Мужчина в отведенный срок нужную сумму не выплатил. Тогда начались принудительные меры, которые должны были побудить должника рассчитаться. Так и вышло.

- Нами был составлен акт описи и ареста автомобиля марки Mitsubishi Canter, 1995 года выпуска, принадлежащего ему на праве собственности, - говорят приставы. - Машина изъята и помещена на специализированную стоянку.

В короткий срок после этого, боясь, что грузовая машина уйдет с торгов, бизнесмен явился к приставам с квитанцией об оплате долга.

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