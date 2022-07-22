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Здоровье22 июля 2022 4:28

На бесплатные лекарства для льготников Иркутская область получила 57 млн рублей

Деньги регионам выделили из федерального бюджета
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
На бесплатные лекарства для льготников Иркутская область получила 57 млн рублей.

На бесплатные лекарства для льготников Иркутская область получила 57 млн рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иркутская область получит 57 млн рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников. Средства будут выделены из общей суммы в три миллиарда рублей, которые поступят на эти цели в регионы страны по постановлению, подписанному премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

- Федеральные средства мы направим на обеспечение льготными лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания детей-инвалидов, – отметил осуществляющий полномочия министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.

Как стало известно, деньги в распоряжении минздрава Приангарья будут уже на днях. Это позволит сделать снабжение льготников бесперебойным. Уже сформированы заявки на проведение аукционов.

Напомним, в регионе создается единая Карта жителя Иркутской области, похожие проекты хорошо зарекомендовали себя в других регионах. В первую очередь она направлена на тех иркутян, кто имеет право на скидки и льготы. С помощью такой карты можно будет получать льготные лекарства, другие виды социальной помощи.