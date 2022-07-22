На бесплатные лекарства для льготников Иркутская область получила 57 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иркутская область получит 57 млн рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников. Средства будут выделены из общей суммы в три миллиарда рублей, которые поступят на эти цели в регионы страны по постановлению, подписанному премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

- Федеральные средства мы направим на обеспечение льготными лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания детей-инвалидов, – отметил осуществляющий полномочия министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.

Как стало известно, деньги в распоряжении минздрава Приангарья будут уже на днях. Это позволит сделать снабжение льготников бесперебойным. Уже сформированы заявки на проведение аукционов.

Напомним, в регионе создается единая Карта жителя Иркутской области, похожие проекты хорошо зарекомендовали себя в других регионах. В первую очередь она направлена на тех иркутян, кто имеет право на скидки и льготы. С помощью такой карты можно будет получать льготные лекарства, другие виды социальной помощи.