Еще 112 случаев коронавируса зафиксировано в Иркутской области. Фото: Алексей ФОКИН

Подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом за минувшие сутки на 22 июля - 112. А всего с начала пандемии переболели COVID-19 297, 4 тысячи жителей региона. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением этого заболевания в Иркутской области.

- Лечатся в условиях стационара 225 пациентов, - уточняют в оперативном штабе. - Сутки ранее их было на семь больше.

Как минимум это означает, что число тяжелых форм инфекции, требующих постоянного медицинского наблюдения, не увеличивается.

Новых случаев гибели от COVID-19 также нет. А вот от хронического заболевания, осложненного вирусом, увы, есть - одного пациента спасти не удалось. Всего за время пандемии от коронавируса скончались 8696 жителей региона, а от сопутствующих заболеваний - 717.

Врачи напоминают жителям региона о необходимости проходить ревакцинацию.