Segezha Group устанавливает противопожарные аншлаги в лесах Иркутской области. Фото предоставлено компанией.

Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») продолжает плановые работы по созданию минерализованных полос, строительству и реконструкции лесных дорог противопожарного значения, обустройству зон отдыха в лесах и размещению предупредительных противопожарных аншлагов.

В лесах Иркутской области, в Нижнеилимском, Киренском и Усть-Кутском районах летом 2022 года будет установлено порядка 400 аншлагов и плакатов противопожарной тематики. Работы по их установке начались в начале июля и будут продолжаться до 1 октября.

Большеформатные аншлаги размещаются на лесных участках для информирования населения о правилах поведения в лесу, по данным МЧС, виновником до 90% природных пожаров является человек. Чаще всего распространение огня в лесах допускают охотники и рыбаки, заготовители сена, ягодники, грибники, а также граждане, осуществляющие хозяйственную деятельность на лесных территориях.

«Как ответственный лесопользователь наша компания уделяет серьезное внимание профилактике и предупреждению лесных пожаров. Лес имеет важное экологическое, экономическое и социальное значение, поэтому действуем системно по ряду направлений. Компания ведет активную разъяснительную работу с жителями. В июле приступили к размещению на участках аренды и местах отдыха противопожарных аншлагов и плакатов. Рассчитываем на ответственность жителей, их осознанное желание уберечь лес от пожаров», - говорит генеральный директор ООО «Тимбер Инвест Групп» Артём Силуянов.

Справка:

Segezha Group – уникальный российский лесопромышленный холдинг. Он выделяется в отрасли полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире.

Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 15,7 млн га, а объем расчетной лесосеки – 22,7 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов). Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем – 84% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов. Международный статус ответственного перед обществом и окружающей средой лесопользователя подтверждается тем, что 88% лесных участков компании сертифицировано по стандартам международной добровольной лесной сертификации (без учета «Интер Форест Рус»).

С целью увеличения вклада российских лесов в общепланетарную борьбу с изменением климата, а также улучшения их продуктивности во всех лесных активах Группы внедряются принципы устойчивого лесопользования на основе научно подтвержденной интенсивной модели. Segezha Group занимает лидерские позиции по целому ряду высокоэкологичной, углероддепонирующей продукции лесопромышленного комплекса. Так, холдингу принадлежит 1-е место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов.

В глобальном масштабе Группа на 2-м месте – по производству крафт-бумаги и выпуску индустриальной бумажной упаковки; а также на 5-м – по производству большеформатной березовой фанеры. Компания также на 3-м месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов. Segezha Group представляет собой международный холдинг - география активов охватывает 14 государств, при этом все основные производства сосредоточены исключительно на территории Российской Федерации.

Компания уверенно чувствует себя на глобальном рынке лесной продукции и гибко реагирует на малейшие изменения деловой конъюнктуры в мире – она представлена на рынках более чем 100 стран. Трудовой коллектив растет и развивается вместе с холдингом – сейчас в нем уже около 20 тыс. человек.