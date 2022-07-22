Испытывают ли иркутяне стресс, выходя из отпуска, выяснил сервис SuperJob Фото: Василий Вахрин

Во время очередного опроса специалисты сервиса SuperJob, выяснили у жителей Иркутска, испытывают ли они стресс в первые дни выхода из отпуска. Выяснилось, что 3 из 10 иркутян испытывают стресс, приступая к рабочим обязанностям после отдыха.

- При этом женщины чаще мужчин жалуются, что испытывают беспокойство в первые дни выхода на работу после отпуска, - сообщили в пресс-службе SuperJob. - Реже всего на постотпускной стрессовый синдром жалуются горожане старше 45 лет и те, кто зарабатывает от 80 тыс. руб. в месяц. Таких 25%.

О том, что они спокойно выходят на работу, заявили 67% респондентов. И еще немного статистики. В Иркутске наиболее подвержены стрессу после отдыха врачи и HR-менеджеры (по 44%). Также сюда относятся маркетологи, менеджеры по продажам, бухгалтеры. Меньше всего испытывают беспокойство охранники, воспитатели, дизайнеры и программисты.