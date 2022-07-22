Клещевой энцефалит с начала сезона подтвердили у 72 жителей Иркутской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Клещ лютует. В этом году с апреля, когда регистрировались первые укусы, уже насчитали 11769 пострадавших. Только за последнюю неделю - 334. В прошлом году к этому времени тех, кто обратился за медпомощью по этому поводу, было почти на три тысячи человек меньше. А это уже серьезно. Статистику приводит Роспотребнадзор по Иркутской области.

-С начала сезона активности клещей в лечебно-профилактические учреждения обратилось 11769 человек, в том числе 2580 детей, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области. - Это на 2831 человека больше, чем за тот же период в прошлом году. Диагноз клещевой энцефалит подтвержден у 72 пострадавших от укусов клещей, клещевой боррелиоз у 77, клещевой риккетсиоз у 38.

Всего было исследовано 7, 4 тысячи клещей. И тут такая статистика: 94 кровососа оказались носителями самого опасного вируса - энцефалита. Вовремя проведенная профилактика в этом случае в прямом смысле спасает жизни. А едва ли не треть ( 2074) опасных членистоногих заразили пострадавших боррелиозом ( его еще называют клещевым тифом). Эта болезнь лечится антибиотиками. Но и это не все - у 637 оказались другие, менее распространенные заболевания.

Чтобы защитить людей, в местах их отдыха проходят массовые обработки, а всем напоминают о том, что отправляясь за город, и даже в парковую зону, лучше наносить на одежду и кожу отпугивающие средства. А вернувшись ( в лесу - каждые 20-30 минут) осматривать себя и домашних животных.