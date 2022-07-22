Иркутянин в соцсетях призывал к терроризму Фото: Алексей БУЛАТОВ

В иркутское СИЗО-1 из колонии в Пермском крае этапировали 32-летнего иркутянина, который пропагандировал терроризм. Как считают следователи, мужчина, являясь сторонником международной террористической организации «Исламское государство»* (запрещена в России) распространил у себя на странице в соцсети материалы, в которых содержатся публичные призывы к террористической деятельности. Также он публиковал высказывания, которые оправдывали терроризм. Вычислили его сотрудники УФСБ и МВД Иркутской области.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием сети "Интернет"», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Добавим, что в колонии Пермского края этапированный отбывает наказание за участие в незаконном вооруженном формировании и совершении других преступлений.

ИГИЛ* - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации