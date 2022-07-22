Пост ГИБДД появится у переправы на Ольхон Фото: Алексей БУЛАТОВ

21 июля на острове Ольхон поставят пост ГИБДД в конце рабочей недели. На месте работали специалисты оценивающие ситуацию. На будние дни выпало около 75 машин в очереди на паром, а в выходные их будет намного больше. Поэтому правительство и решила поставить пост на переправе. Сообщается в пресс – службе правительства.

- Паромы ходят по расписанию, - сообщается в телеграмм – канале губернатора. В начале летнего сезона паром работал с мая, но с увеличением количества желающих отдохнуть задействовали еще два парома.

Также администрация Иркутской области собирается дополнить переправу электронным табло с информацией о числе машин в очереди и увеличить количество туалетов в разгар наплыва туристов. В октябре должна быть серьезная нагрузка на дорогу.

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