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Общество22 июля 2022 10:20

Новая программа обновления оборудования и сельской техники начнет работать в Иркутской области

На улучшение потратят более 900 миллионов рублей
Максим ОЛЬХОВ
Новая программа обновления оборудования и сельской техники начнет работать в Иркутской области

Новая программа обновления оборудования и сельской техники начнет работать в Иркутской области

22 июля в Иркутской области состоялся фестиваль «День поля». Во время праздника прошла выставка, на которой гостям показали новейшую сельскохозяйственную технику. Среди них есть Российские и Белорусские тракторы и посевные машины. Сообщает пресс – служба правительства Иркутской области.

– Задача проекта повысить доступность приобретения техники и оборудования для фермеров региона. В этом году на эту программу подготовили цифру – более 900 млн рублей.– сообщает пресс – служба правительства Иркутской области.

Кстати, в этом году собираются ввести новейшую программу обновления сельской спецтехники и оборудования. Напомним, что на фестивале проходили конкурсы среди трактористов – фермеров и пахарей. Также проводили соревнование по дойке коров, в котором приняли участие 23 девушки.