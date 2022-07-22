Новая программа обновления оборудования и сельской техники начнет работать в Иркутской области

22 июля в Иркутской области состоялся фестиваль «День поля». Во время праздника прошла выставка, на которой гостям показали новейшую сельскохозяйственную технику. Среди них есть Российские и Белорусские тракторы и посевные машины. Сообщает пресс – служба правительства Иркутской области.

– Задача проекта повысить доступность приобретения техники и оборудования для фермеров региона. В этом году на эту программу подготовили цифру – более 900 млн рублей.– сообщает пресс – служба правительства Иркутской области.

Кстати, в этом году собираются ввести новейшую программу обновления сельской спецтехники и оборудования. Напомним, что на фестивале проходили конкурсы среди трактористов – фермеров и пахарей. Также проводили соревнование по дойке коров, в котором приняли участие 23 девушки.