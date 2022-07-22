Космонавт-испытатель Иван Вагнер приехал отдохнуть на Байкал. Фото: Иван Вагнер

На Байкал прилетел известный космонавт-испытатель Иван Вагнер. Об отдыхе на берегу озера, космонавт сообщил на своей странице в соцсети. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Оказалось, что Иван Вагнер отдыхает на Ольхоне. На своей страничке он опубликовал фотографии озера, а также снимки Байкала из космоса, которые сделал два года назад во время полета.

- Часто над этим местом пролетал, когда был на Международной космической станции, - подписал снимки Иван Вагнер. - Теперь я уже тут, на Земле.

Иван Вагнер отметил, что его, как и множество туристов, привлекает в Байкале загадочная история, богатейшая природа, многообразие ландшафтов, а также заповедные уголки.

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