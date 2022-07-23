Погода на выходные, 23 и 24 июля в Иркутске: дождемся ли солнца. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

"Облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер западный 4-9 м/с, температура до 20". Это прогноз на день, 23 июля, по Иркутску от гидрометцентра. Тут уж не приходится сомневаться - за окном дождь. А вот ждать ли нам перерыва в осадках хотя бы в воскресенье, 24 июля? Судя по всему, шансов мало. Потому что и на следующий день прогноз примерно такой же.

А что по области?

-Облачно с прояснениями, кратковременные, местами сильные дожди, в горах местами очень сильные дожди, в отдельных районах грозы, утром туман, ветер юго-западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура +20,+25, при облачной погоде +13,+18, это прогноз синоптиков на 23 июля.

На воскресенье, 24 июля, он отличается тем, что в тех районах, где ожидается отсутствие осадков, ночью будет холодно - столбик термометра упадет до +3...+8. А еще - на северо-востоке, это Мама и Бодайбо, стоит жара в 30 градусов. А на Катанге и в Усть-Куте в воскресенье ее сменят ливни.