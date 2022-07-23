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Общество23 июля 2022 4:21

После ареста грузовика житель Иркутска оплатил долг в 610 тысяч

Он не платил за участок в Свердловском округе города
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
После ареста грузовика житель Иркутска оплатил долг в 610 тысяч.

После ареста грузовика житель Иркутска оплатил долг в 610 тысяч.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Бизнесмен из Иркутска оплатил долг по аренде после ареста грузовика. Исполнительный лист на 610 рублей поступил в Службу судебных приставов региона из Арбитражного суда. Оказалось, предприниматель арендовал участок в Свердловском районе. Но платил за него как придется - то не полностью, то не вовремя.

- В рамках исполнительного производства судебными приставами составлен акт описи и ареста автомобиля марки Mitsubishi Canter, 1995 года выпуска, - отмечают в УФССП по Иркутской области. - Машина изъята и помещена на специализированную стоянку.

Доводы, конечно, пришлось приставам применить весьма суровые. Но должник "аргументам" на этот раз внял ( словесные увещевания на него не подействовали) и пришел на прием уже с квитанцией о полностью погашенном долге. Автомобиль ему тут же вернули, а деньги перечислены на счет взыскателя.