День торговли в Иркутске 2022: уже половина жителей региона покупает товары в интернете

Иркутскстат. В торговле работают 17% жителей Иркутской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

23 июля многотысячная армия продавцов и всех причастных отмечает День торговли в Иркутске 2022. Каждый пятый работник в Иркутске занят именно здесь и сейчас принимает поздравления. Присоединяемся и изучаем любопытную статистику от Иркутскстата. Как изменилась торговля за последние 50 лет?

- В 1980 -1992 годах торговля шла через розничную сеть, принадлежащую различным министерствам и ведомствам, магазины были государственными или находились в собственности потребительской кооперации, - напоминают в Иркутскстате. - По количеству предприятий и, особенно по объему оборота розничной торговли, преобладала государственная торговля. Магазины потребкооперации были расположены, в основном, в сельской местности, имели небольшую площадь и торговали преимущественно продовольственными товарами.

В 1992 году был принят закон о свободе торговли и все изменилось. Сначала поехали «челноки», возившие товары из Турции, Польши, Финляндии, Китая и продавали их на рынках, торговых площадках и остановках. В первой половине 90-х налогов они не платили. Потом появилась цивилизованная торговля, с середины 2000-х ситуация растет доля крупных предприятий, появляется сетевая торговля.

-Десять лет назад, в 2011 году, доля сетевой торговли составляла лишь 14% розничного оборота, то в 2021 году они обеспечивают его треть - 32,3%, - делятся цифрами.- Оборот розничной торговли в 2021 году составил 473,3 млрд. рублей, в том числе 47,5% - продовольствие, 52,5% - непродовольственные, на одного жителя приходится 201 тыс. рубля.

Сейчас в регионе есть 14, 5 тысяч магазинов, 2577 павильонов и 1034 торговых палаток. Есть еще аптеки - 778 и 468 аптечных пунктов. Заняты в этой сфере 186 тысяч жителей. Это практически каждый пятый работающий. Однако это еще не все. В торговле сейчас поисходят перемены, причем прямо на глазах.

- Интернет-поиск в магазинах товаров со скидками стал самым популярным способом экономии у покупателей, - отмечают исследователи. - Такая торговля составила 2% от общего оборота розничной торговли и за год увеличилась в 1,5 раза.

А что касается самих покупателей? Около половины, 47,5% жителей ушли за покупкамии в сеть. Что покупают в основном? Обычно мы с вами приобретаем через интернет одежду, обувь, спорттовары,все необходимое для кухни и мебель, косметику, многие медицинские товары и продукты.