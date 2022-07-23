Еще 109 диагнозов коронавирус поставили в Иркутской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативная информация по коронавирусу: число подтвержденных случаев инфицирования за минувшие сутки на 23 июля составило 109. А общее число заразившихся с начала пандемии достигло 297 588. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 в Иркутской области.

- Госпитализировано 219 человек, которым требуется постоянная помощь медиков, - уточняют в оперштабе Иркутской области. - Это немного, на 6 человек меньше, чем накануне.

Справились с заболеванием за минувшие сутки 93 заразившихся. Новых смертей, вызванных именно вирусом, в регионе за прошедший день не зарегистрировано. К сожалению, один из заразившихся умер от хронических заболеваний. Общее число жертв COVID-19 с начала пандемии достигло 8 696 человек. От сопутствующих заболеваний погибли 718.