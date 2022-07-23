Рейды по проверке мототранспорта проходят в Иркутске. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В субботу, 23 июля и во вторник, 26 июля, в Иркутске и Иркутском районе пройдут целевые рейды по проверке мототранспорта. Инспекторы ГИБДД будут следить за соблюдением правил дорожного движения мотоциклистами. Конечно. будут спрашивать водительские права и проверять защитную экипировку. Об этом сообщают в ГИБДД Иркутской области.

- С начала года в авариях с участием мотоциклов получили травмы 35 человек, 8 из которых - дети, - отметили в ведомстве. -Двое байкеров погибли на месте.

Необходимо учитывать, что мотоциклист в условиях огромного городского транспортного потока намного менее защищен по сравнению с водителем автомобиля. В этих условиях пренебрежение правилами движения, каской и другой защитной амуницией смертельно опасно. В то же время, по статистике, в пьяном виде за рулем поймали 48 мотоциклистов.