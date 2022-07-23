Канализационно-очистные сооружения приводят в порядок в Иркутской области

Фото КОС правого берега пресс-службы администрации Иркутска .

Относительно того, как улучшить экологическую ситуацию на Байкале и вокруг него, есть много предложений. Но в первую очередь надо решать самые простые с виду, но насущные вопросы, решение которых повлияет и на общую обстановку. Например, приведение в порядок канализационных сооружений. О необходимых шагах по этому сообщил на заседании правительственной комиссии обсуждают вопросы защиты Байкала глава Иркутской области.

- Первое — строительство и реконструкция канализационно-очистных сооружений. В 2023-2024 завершаем работы на КОСах Правого берега Иркутска, -отметил он. - Кроме этого, до 2024 года планируем проектирование и строительство сооружений в Байкальске, Слюдянке, Култуке, Ангасолке, Листвянке, Усолье-Сибирском, Большом и Малом Голоустном, Иркутске (проектные работы по Левому берегу).

На это требуются немалые средства. Поэтому, если в конце года проекты получат положительную оценку, необходимо увеличить размеры федерального финансирования на эти цели.

Когда эти проблемы начнут решаться, наступит черед Ольхона. Здесь запланированы еще 7 мероприятий, в том числе касающихся и сточных вод.