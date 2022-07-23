До смерти забивший свою мать житель Иркутской области получил срок. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Трагедия произошла в марте в Аларском районе. Пьяный мужчина, поскандалив со своей матерью, поднял на нее руку. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Иркутской области.

-Мужчина повздорил со своей матерью, после чего избил ее, - уточняют в СК. - Впоследствии женщина скончалась от полученных травм. Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции по горячим следам, а в последующем арестован судом.

Отвечать за гибель матери ему пришлось по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть. Суд рассмотрел это дело и приговорил его к 7 годам и 10 месяцам лишения свободы. Мужчина будет отбывать срок в колонии строго режима.

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