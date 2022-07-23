Киренск очищен от упавших из-за урагана 23 июля деревьев.

Силами пожарно-спасательного гарнизона город Киренск практически очищен от упавших деревьев. Над восстановлением электроснабжения работают специалисты электросетевых компаний. Последствия

урагана в Киренске 23 июля

ликвидируют. Об этом сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

Напомним, 23 июля в Иркутской области, в Киренске был сильный ветер с порывами до 29 м\с. Из-за урагана упали деревья и опоры электропередач, был отключен свет. Сейчас на месте продолжают работу энергетики, их задача восстановить линии электропередач. Причиной урагана стала резкая смена погоды. Все предыдущие дни на севере Иркутской области, в отличие от остальной территории региона, было солнечно и жарко. Но именно в субботу погода резко поменялась. После урагана начался ливень.