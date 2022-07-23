23 июля в Монголии на Хубсугуле произошло очередное землетрясение.

Сейсмологи Байкальского филиала Геофизической службы РАН зафиксировали очередное

землетрясение в Монголии 23 июля

в 22.20 (местного времени). Как часто бывает в последнее время, его эпицентр - в районе озера Хубсугул, в 55 километрах юго-западнее пограничного поселка Монды в Тункинском районе Бурятии. Об этом сообщает ГУ МЧС по республике Бурятия.

- Магнитуда землетрясения в Монголии 23 июля составила 3,9. По информации ЕДДС Тункинского района, толчки не ощущались , - отмечают в ведомстве.

Соответственно, из-за этого землетрясения ничего не разрушено, все работает как обычно. Жителей просят не паниковать и ориентироваться только на официальную информацию экстренных служб. А на сайте Байкальского филиала Геофизической службы РАН отдельно отмечено, что служба не дает прогноза о предстоящих сильных землетрясениях.

В любом случае, население Бурятии и Иркутской области подземными толчками не напугать - небольшие землетрясения на нашей территории всегда были.