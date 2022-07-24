Ждать ли дождя 24 июля в Иркутске, рассказали синоптики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дождливая погода уже изрядно надоела жителям Иркутска. Тем более что выпала она прямо на выходные дни. Дождь шел в субботу, поэтому иркутян волнует вопрос, ждать ли осадков в воскресенье, 24 июля? По прогнозу синоптиков, ждать. Днем обещают кратковременный дождь. Ветер подует северо-западный 5-10 м/с. Столбик термометра покажет +19, +21 градус.

По Иркутской области практически такая же картина. Днем, 24 июля в регионе переменная облачность, кратковременные, местами сильные дожди, в селеопасных районах местами очень сильные дожди, в северо-восточных районах без существенных осадков, в отдельных районах грозы. Ветер подует юго-западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура днем +20,+25 градусов, при облачной погоде +13,+18.